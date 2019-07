El Banco de Alimentos de Álava se acerca a la pobreza oculta

El Banco de alimentos de Álava lleva dos años inmerso, en colaboración con distintas asociaciones de vecinos o pensionistas, en un proyecto para llegar a la pobreza oculta, gente que pasa hambre pero con vergüenza a reconocerlo. "Por ahora hemos llegado a unas 20 familias, pero es muy complicado, suponemos que hay más porque los datos así lo indican, lo complicado es dar con ellas", indica Jaime Bobadilla, voluntario del Banco de Alimentos.

Se trata de familias a las que cuesta encontrar, su propio nombre lo indica, pobreza oculta y que, indican desde el banco de alimentos, "pueden estar en nuestro entorno". "Personas que viven a nuestro lado que igual no sabemos que lo están pasando mal porque pagan la comunidad o llevan la misma camisa que nosotros, pero igual en su casa cuando yo me tomo un yogur ellos no se lo pueden tomar", cuenta Luis Mari Barruso, voluntario del Banco de Alimentos.

La pobreza oculta, indican desde el Banco de Alimentos, está compuesta en su mayoría pensionistas, pero también "hay gente joven". "Nos encontramos a una chica joven con dos hijos pequeños, uno de ellos con un 60% de discapacidad y que no tenían para comer".

Por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía: "vecinos, amigos, conocidos, que sepan de alguien que pasa hambre y que tenga recelo a pedir ayuda, que llamen al Banco de Alimentos para que podamos ayudarle", pide Daniel Fernández, presidente del Banco de Alimentos de Álava.

Puedes escuchar la entrevista completa a tres miembros del Banco de Alimentos aquí.