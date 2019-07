La policía desarticula dos grupos de estafadores por internet entre los que había 12 menores de edad

La Policía Nacional ha desmantelado dos grupos de estafadores por internet que operaban desde la provincia de Barcelona. En total han sido detenidas 25 personas, entre ellas 12 menores de edad, que habían estafado como mínimo a 69 personas. Las engañaban para obtener sus datos. Se cree que hay más afectados, también en el extranjero.

Los arrestados estaban especializados en operaciones de Phising y Carding. Uno de los grupos trabajaba desde Mataró (Barcelona) y hacía un envío masivo de correos electrónicos simulando ser una entidad bancaria e informaba a las víctimas de una falsa incidencia en sus cuentas. A través de un enlace, las dirigía a una web fraudulenta donde obtenía sus claves de banca online. De este modo podían tomar el control de sus cuentas.

El otro grupo, formado por 15 personas, 12 de ellas menores, se dedicaba a hacer compras fraudulentas después de conseguir las numeraciones de las tarjetas de crédito.

Todo tipo de técnicas para no ser descubiertos

El portavoz de la Policía Nacional en Cataluña, Antonio Navarro, ha destacado a SER Catalunya el alto conocimiento cibernético y de seguridad de los detenidos, que utilizaban todo tipo de técnicas para evitar ser descubiertos.

"Utilizaban eso que los policías llamamos mulas. Eran personas a las que se les ofrecía una pequeña cantidad de dinero a cambio de hacerles la transferencia a su cuenta corriente. De ahí, ese dinero se lo pasaban a otro, con el objetivo de evitar ser localizados. Incluso utilizaban documentación falsa para no ser localizados y detenidos por la policía", explica el portavoz de la policía.

La investigación continúa abierta y, si bien los arrestados son los autores principales de la trama, no se descartan nuevas detenciones.

