Decía Krishnamurti que no era saludable estar perfectamente adaptado a una sociedad profundamente enferma... y al resonar con esta afirmación creo que lo diferente es lo que realmente podría salvarnos. Pero cuando ese algo diferente, algo a lo que no estamos acostumbrados, se nos cruza en el camino, tenemos la necesidad de enjuiciarlo y si está en nuestra mano, cambiarlo. Y es así como empieza el sufrimiento, cuando queremos transformar a las personas o a las cosas porque no se asemejan a lo que nosotros tenemos establecido en nuestras cuadriculadas cabezas. Si nos ponemos a reflexionar sobre esto, ¿qué es realmente verdadero de todo lo que pensamos y creemos verdad? Ya que a fin de cuentas la interpretación de lo que nos rodea no es otra cosa que una proyección de nuestra mente. Lo que sucede, pero pocos recordamos, es que cuando termina el sufrimiento, empieza la sabiduría. Cuando conseguimos que nuestra mente no quiera cambiar lo que es, nos liberamos de la cansina actitud de quererlo controlar todo. A medida que evitamos los juicios sumarísimos de la mente a todo lo que no es capaz de controlar, nos vamos haciendo menos esclavos y más libres y esta liberación nos va a permitir ver lo que realmente hay y lo que hoy en día hay es una variedad inmensa de formas de expresarse, de amar, de vestir, de comunicarse, de viajar, de alimentarse...

Ahora, eso sí, en lo que debemos remar todos en la misma dirección es en salvar el planeta y eso lo comenzaremos a conseguir cuando dejemos de estar enfermos y dejaremos de estar enfermos cuando comencemos a ser un poco inadaptados.

Te deseo un feliz verano y no lo olvides: por favor, cuida los entornos que visites.