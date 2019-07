Alimentar gatos callejeros puede acarrear sanciones

El Ayuntamiento de Aranda ha emitido un bando para advertir a las personas que proporcionan comida a los gatos callejeros que se enfrentan a la posibilidad de una multa que oscila entre 200 y 750 euros. El texto comienza hablando de las “molestias al vecindario” y del “riesgo para la salud pública” que implica la proliferación de estos pequeños felinos. Asegura el bando que estas acciones “ocasionan un gran malestar a los vecinos de las zonas afectadas por los olores, suciedades, mala imagen, problemas higiénico sanitarios e insalubres” y supone atraer ratas, cucarachas y otros insectos, además de fomentar el asentamiento de gatos callejeros “que pueden transmitir enfermedades”. El concejal delegado de Medio Ambiente habla de la posibilidad de habilitar comederos para ello en determinados lugares, pero mientras tanto dice que el Ayuntamiento se ha visto obligado a emitir este bando ante las quejas de algunos vecinos. “Hasta que no se haga –si se hace- comederos especiales en sitios específicos para los animales, algo que se estudiará, una opción que de momento no está en trámites, lo que sí hay que parar es alimentar a los gatos, porque no sólo les alimentas a ellos: ahora en verano salen las cucarachas, insectos y otras alimañas que vienen a comer eso”, argumenta Carlos Fernández.

El edicto, firmado por la alcaldesa, refleja que la Ordenanza Reguladora para la limpieza viaria y ornato público prohíbe arrojar o depositar desperdicios en las vías públicas o privadas, fuera de los contenedores y en el horario establecido y recuerda que su incumplimiento implica sanciones económicas.