Álvarez Courel considera innecesario precipitarse para convocar el pleno de la institución

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo asegura que no convocará el pleno de organización del consejo hasta no conseguir el mayor consenso posible entre todos los consejeros.

Dice Gerardo Álvarez Courel que no pretende tomar una decisión precipitada sobre este asunto en el que considera que no habrá problemas con el resto de grupos políticos, pero que no debe realizarse sin una reflexión previa.

En todo caso, lo que sí tiene claro el presidente son las líneas principales que se defenderán ante la Junta de Castilla y León sobre el nuevo convenio entre ambas instituciones. Insiste en la necesidad de contar en tiempo y forma con la asignación presupuestaria, trimestre adelantado, que corresponde al consejo comarcal del Bierzo. Eso en cuanto a las cuestiones prácticas porque en las teóricas, el presidente no sólo reclamará atribuciones a la Junta sino también a juntas vecinales y ayuntamientos dado que también tiene su parte de implicación en la mejora de las competencias comarcales.

Sobre la nueva composición del gobierno de la Junta entre PP y Ciudadanos, el presidente asegura no estar preocupado por la presencia de la formación naranja que siempre se ha mostrado partidaria de eliminar las instituciones menores como Diputaciones o entidades comarcales. Asegura Álvarez Courel que su idea es tratar directamente con la institución y no con los partidos políticos