La tierra del talento impaciente por hermanarse

En la septima entrega de Cádiz Avanza, el programa de Radio Cádiz en el que dos jóvenes pertenecientes a un sector profesional dialogan sobre el presente y el futuro de sus coetáneos en Cádiz, Jorge Galindo y Antonio Jiménez han intercambiado sus experiencias, ideas y opiniones en torno a las Industrias Digitales.

Jorge Galindo es CMO de '47 Degrees’. Su empresa se dedica a realizar consultorías enfocadas al software, con clientes internacionales, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, y oficinas en Seattle, Londres, Madrid y en San Fernando, donde intenta pasar todo el tiempo que puede.

Antonio Jiménez es director de Destino Studio, una agencia de diseño gráfico especializada en ‘Branding’. Llevan a cabo consultorías de marcas con el objetivo de diferenciarlas frente al resto de sus competidores dotándolas de sus propios valores. Su clientela es nacional y también tiene su oficina en San Fernando.

Jorge empezó dos ingenierías, pero no terminó ninguna. Optó por crear su propia empresa de software y, cuando conoció a su socio, Raúl, comenzaron juntos la aventura de ’47 Degrees’. No lo tuvo fácil, y de hecho reconoce que si no fuese “porque sus clientes están fuera de Cádiz y no tiene que batallar” no sería igual. Además, considera que "el ecosistema empresarial gaditano no facilita el emprendimiento" porque no existe una comunidad. "Aquí estás evangelizando en el desierto, no te sueles encontrar a gente que se dedique a tu mismo sector”.

Antonio cree que “es muy complicado ser emprendedor en Cádiz porque las instituciones y las subvenciones no cumplen, prometen y dan una imagen que luego lo que hacen realmente es perjudicarnos”, al tiempo que pone como ejemplo su situación personal: “por crear empleo tengo el bono joven, pero estoy pendiente de una subvención desde hace dos años cuando tendría que haber venido ya hace uno. Son trabas y trabas que te vas encontrando en el camino que hacen que tú mismo tengas que buscarte ‘las papas’ para salir adelante. La única fórmula es pasión y trabajo, yo no he tenido ningún apoyo”.

Ambos eligieron Cádiz porque aquí está su familia, y es “su tierra”, y Antonio cree que Cádiz, de por sí, tiene una ventaja muy grande, “la tolerancia de su gente”, como los tres directores de ingeniería de su empresa, tres gaditanos a quienes destaca porque “son gente normal, que por haberse criado aquí en Cádiz tienen conceptos muy equilibrados, y eso es muy difícil en nuestro sector, donde hay peleas de egos y gente que quiere estar por encima de ti constantemente”.

Jorge, por su parte, “cree que se está empezando a tomar en serio a la gente joven”, y lo ejemplifica explicando que “vienen muchos correos a la empresa en los que los clientes demandan expresamente un equipo joven”.

Una charla en la que el análisis, las reflexiones, las demandas y las anécdotas han trufado otra entrega, la penúltima de Cádiz Avanza, en la que como es habitual no ha faltado la autocrítica, con Jorge Galindo, el CEO de ’47 Degrees’ animando a “evitar el chascarrillo de que nos minusvaloran por ser de Cádiz en Madrid. Yo diría que lo que tenemos que intentar es aprender a valorarnos aquí, y ya pedir que los demás nos valoren por lo que somos".