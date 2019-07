María José Rodríguez: "Quiero que mi partido y la ciudadanía me vean como una opción para ser alcaldesa de Cádiz"

Se define como "una gaditana de 47 años, licenciada en derecho, mayor de 5 hermanos y acostumbrada a que lo que no se trabaja no te corresponde" y en 2012 decidió militar activamente en el partido socialista porque "eran unos momentos muy dificiles y criticar desde el sofá me parece muy fácil".

María José Rodríguez ha pasado por los micrófonos de Radio Cádiz para analizar y valorar el pasado, el presente y el futuro de la formación en la ciudad de Cádiz.

Es protavoz municipal tras la dimisión de Francisco González después de los nefastos resultados electorales del 26M. Una noche que ha calificado como "frustrante, con bastante decepción y asumiendo la posición en la que nos había puesto la ciudadanía".

Como oposición, ha explicado Rodríguez, pretenden ser "leales, constructivos, responsables y serios", y como objetivos principales a lo largo del mandato tienen en su programa la revitalización del cinturón universitario, proyectos en Zona Franca y la peatonalización del paseo marítimo, además de "atraer oportunidades para cádiz y evitar la salida de jóvenes".

Acerca de posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, como Ciudadanos y PP, la portavoz, no ha descartado alcanzar alguno porque ahora entiende que "el equipo de gobierno es diferente y tenemos un punto de partida distinto como es el consenso, el diálogo y la generosidad, y entendemos que va a continuar así. Si tenemos en algun momento que pactar algo con otras formaciones políticas sera porque no nos quede mas remedio y porque el único beneficiado y la única que salga ganando sea la ciudad y los gaditanos y gaditanas". Lo que sí ha descartado tácitamente ha sido la posibilidad de presentar una moción de censura, "ni se planteó ni se plantea".

Para Rodríguez, la militancia sigue creyendo en Francisco González y considera que la asamblea ordinaria que celebró el partido el lunes era "necesaria", porque hacía falta "compartir la frustración del resultado electoral y hacer autocrítica". Una asamblea en la que, ha reconocido , "salió la palabra dimisión", aunque no se llegó a plantear en ningún punto, ha aclarado.

El excandidato a la alcaldía de Cádiz está "empezando nuevamente su camino y lo veremos donde merece estar", según Rodríguez, que asegura que "lo veremos, queda Fran González para largo".

Tendrá dedicación exclusiva en el mandato porque "como trabajadora por cuenta ajena, asumiendo la portavocía era prácticamente inviable", ha explicado la portavoz, quien ha realizado una crítica a la organización de las dedicaciones en el pleno de Cádiz: "los otros ayuntamientos de las capitales de andalucía tienen en dedicacion exclusiva o parcial al resto de corporaciones, hay que dejar hacer poltiica a la oposicion".

En cuatro años, José María González no podrá volver a presentarse como candidato a la alcaldía, algo que Rodríguez no ve como una oportunidad para el partido, y ha concluido con una declaración de intenciones: "Quiero que mi partido y la ciudadanía me vean como una opción para ser alcaldesa de Cádiz".