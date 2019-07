El equipo de gobierno defiende la subida de sueldo de los concejales

El portavoz de Podem en el Ayuntamiento de Castelló, Fernando Navarro, defiende que el aumento de los salarios de los concejales del equipo de Gobierno, que pasarán a cobrar 21.000 euros más durante la próxima legislatura, se adapta a la legislación.

Los concejales del Ayuntamiento de Castelló cobrarán 21.000 euros más durante la próxima legislatura, mientras la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, tendrá un salario de 26.000 euros anuales más que en el último mandato. El portavoz de Podem, Fernando Navarro, ha comparecido hoy tras la Junta de Gobierno Local y ha señalado que este aumento se debe a que las retribuciones se adaptan a la legislación.

Las retribuciones fueron aprobadas ayer en una comisión por parte del PP, PSPV, Compromís y Podem, mientras Ciudadanos y Vox se abstuvieron.

El ex concejal de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, en redes sociales lamentó que Podem no haya votado en contra de esta medida, que supone un aumento del salario de los concejales de casi el 50 por ciento, y ha advertido que la política no se dignifica con salarios indecentes.

Cada concejal del equipo de Gobierno cobrará 62.000 euros anuales. Además, la comisión aprobó un aumento del salario de los portavoces de la oposición de más de 12.000 euros anuales.

Según ha podido saber Radio Castellón, el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, solo cobrará por asistencias, al igual que el de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, mientras que el portavoz adjunto de la formación naranja, Vicente Manuel Vidal, tendrá dedicación del 75% y Esteban Ventura y Paula Archelós, dedicación del 40%. Por su parte, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, sí tendrá dedicación exclusiva por su cargo.