Sobre el gobierno muy político

Para formar la parte del Gobierno que le tocaba, Ángel Víctor Torres ha tirado de gente probada en las lides del poder, quizá con la única excepción de la catedrática de Ética María José Guerra, ecofeminista independiente, cercana al ámbito de la izquierda académica, pero sin experiencia en la administración o la política partidaria. El resto de los elegidos por Torres responden al perfil de militantes de ejecutoria probada. La mayoría de ellos, socialistas con futuro, bien colocados ya en el poder interno del partido: el incombustible Chano Franquis, probable hombre fuerte del PSOE en el cuatripartito, o también José Antonio Valbuena, Teresa Cruz o Alicia Vanoostende, todos con probada experiencia y mentalidad de funcionarios de partido decididos a hacer –parafraseando al desaparecido Juan Carlos Alemán, muy citado estos últimos días- “lo que diga el secretario general”. En cuanto a Carolina Darias y Julio Pérez, su perfil no responde al de sanchistas ‘pata negra’. Ambos estuvieron más cerca de la derrotada Susana Díaz en la pelea por el liderazgo del PSOE, pero son de lealtad al que manda. Darias conoce la administración, ha sido Delegada del Gobierno y Presidenta del Parlamento. Su fichaje en Economía ha sorprendido, pero no que esté con Torres. No es follonera y se lleva bien con todos. El abogado Julio Pérez, que fue secretario de Estado de Justicia con Zapatero, también se lleva bien con todos: no es de la cuerda de los nuevos, representa una forma de estar en política en claro retroceso. Es un tipo preparado, metódico, trabajador, serio, competente y leal. Probablemente la mejor garantía del Gobierno y su presidente con la legalidad y los procedimientos. Pero también un político hábil y discreto. Un socialdemócrata formado en la escuela felipista. La mejor escuela que el PSOE ha tenido.

Seguir leyendo