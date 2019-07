Nuke Mfulu se siente ya como en casa

"Desde el principio he sentido que es un club muy familiar. Tenía claro que quería una experiencia fuera de Francia y España me atraía. El interés desde el principio porque me sienta importante me ha hecho decantarme". Son las impresiones de Nuke Mfulu que hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Elche, una apuesta de la dirección deportiva que comanda Nico Rodríguez.

Nuke que ya domina un poco el castellano, se ha deshecho en elogios hacia la figura de Pacheta y a sus compañeros con los que se siente ya plenamente integrado. "Desde el principio, me he sentido muy bien acogido por el entorno. Me siento como en casa. Es importante que mi familia esté a gusto", ha señalado.

Para Nico Rodríguez, Nuke es un "todocampista, un perfil difícil de encontrar en España. Creo que es un jugador generoso en el esfuerzo, con mucho despliegue físico y que juega buen. Nos va a venir muy bien por lo fácil que se va a adaptar".