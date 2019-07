El PIB gallego crece cada vez menos

La economía gallega sigue creciendo pero lo hace cada vez a menor ritmo. El Producto Interior Bruto (PIB) crece un 2,8%, dos décimas más que el conjunto de España, pero lo hace a menor ritmo que en 2017.

Son datos del informe presentado por Afundación, que corrobora la tendencia de desaceleración que ya indicaron otros informes previos y que parece que se mantendrán durante 2019, en un contexto de volatilidad e incertidumbre de la economía mundial.

Galicia es la quinta comunidad que más creció en 2018, por detrás de Madrid, Cantabria, Navarra y Castilla La Mancha, y se sitúa justo por encima de la media del conjunto estatal.

Las previsiones apuntan a que en este ejercicio también habrá frenazo, aunque Alberto Meixide, director del Instituto de Estudos e Desenvolvemento (Idega) de la USC, recordó en la presentación del estudio que "cada año se redefinen las previsiones".

No obstante, indicó que la situación de "incertidumbre" a nivel mundial es la que provoca el freno de las economías española y gallega, con consecuencias en el mercado exterior. Sobre este particular, el informe subraya las cifras "récord" en importaciones y exportaciones, pero recoge una noticia negativa para la economía gallega. El volumen de importaciones prácticamente duplica al de importaciones, de modo que se contrae el saldo comercial.

Además, Alberto Meixide afirmó que "la inversión extranjera fue prácticamente irrelevante" en Galicia durante el pasado año.

Mercado laboral

El informe de Afundación también tiene claroscuros en el mercado laboral. En 2018 se generaron 24.900 puestos de trabajo, y la recuperación llegó a desempleados de larga duración. Sin embargo, queda camino por recorrer para compensar los daños provocados por la crisis económica, y los datos indican que en Galicia hay un menor dinamismio en la creación de empleo y una caída sostenida de la población activa.

Así pues, el hecho de que se genere empleo - aunque con menor intensidad que España -, acompañado por la caída de la población activa - aquella que busca empleo - tienen como consecuencia que se reduzca el desempleo con mayor intensidad que el resto del país.

Además, Meixide indicó que la capacidad para absorber a los graduados "no es suficiente", aunque lo que más le preocupa es que la gente que se marcha no vuelva o no encuentre opciones de trabajar en Galicia.