El alcalde de Ibiza se coge la baja paternal de ocho semanas

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, será el primer político de las islas que se tome las ocho semanas de baja por paternidad, tras su aprobación en abril pasado.

Ruiz dice que como socialista debe dar ejemplo de que la crianza de los hijos es cosa de dos y no solo de la mujer. Por eso habla no de un lujo sino de un derecho que ha aprobado su partido y del que deben disfrutar todos los españoles, también los políticos.

Asegura que tan solo acudirá en agosto al acto del día grande de Vila con la entrega de las Medallas de Oro. Y se incorporará de nuevo a su puesto para el mes de septiembre. Hasta ese momento la teniente de Alcalde, Elena López, será la alcaldesa accidental del municipio.

Rafa Ruiz ha sido padre de su segunda hija esta semana.