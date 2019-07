Andrés Rodríguez, máximo accionista y presidente del Real Jaén

El Real Jaén Sociedad Anónima Deportiva cambia de dueño y de presidente. Tomás Membrado deja el cargo por motivos personales y cede su paquete accionarial al que hasta ahora venía ocupando el cargo de Consejero Delegado, es decir, Andrés Rodríguez.

"Debido a los furibundos y recientes ataques que ha sufrido la SAD y nuestro presidente Tomás Membrado como cabeza visible, le ha afectado a nivel personal y ha decidido venderme (Andrés Rodríguez) el paquete mayoritario de acciones y desde ayer soy el nuevo presidente del Real Jaén". De esta manera, anunciaba Rodríguez el cambio de presidente y de accionista mayoritario en el club blanco.

El nuevo presidente del Real Jaén, Andrés Rodríguez. / Radio Jaén

Según el nuevo máximo responsable, el proyecto no sufrirá ninguna variación y continuará con Rodríguez a la cabeza. Sin embargo, habrá una variación fundamental porque se proyecta una nueva ampliación de capital que, aunque no se conoce la cantidad económica, sí dejó entrever que ésta se producirá en torno al mes de octubre. El objetivo de esta nueva ampliación de capital es dotar de patrimonio a la entidad. Para ello se prevé la construcción de una ciudad deportiva en los terrenos colindantes con el nuevo parque empresarial propiedad de Andrés Rodríguez. El proyecto ha sido calificado como de interés turístico.

Por otra parte, el nuevo presiente ha declarado que no ha recibido oferta alguna para la venta del club; pero ha dejado claro que no piensa entrar en ningún tipo de venta. Otro asunto fue la situación del ex entrenador del equipo Germán Crespo del que dijo que "Crespo dejó de ser entrenador del Real Jaén el pasado 3 julio. la entidad no tiene dos entrenadores como se está diciendo".

Campaña de abonados

Otro de los temas calientes fue el tema de los abonos y sus nuevos precios. "El año pasado hicimos 4.000 abonos y se recaudaron escasamente 200.000 euros; en Seguridad Social se pagaron 130.000€. Si hemos subido el precio de los abonos no ha sido por secuestrar a los aficionados ni para reírnos de él; la mayoría saben la verdad. Como no tengamos 3.000 socios con estos precios es muy difícil buscar un ascenso. Nosotros hemos puesto 1.100.000€ y tenemos el 60% y el 40% restante, dónde están".

Por último, Andrés Rodríguez manifestó que el club se ha planteado optar a la plaza que ha dejado vacante el Reus por su desaparición. "Al parecer el Reus tiene una sanción que le impide ascender al futbol profesional en las próxima tres temporadas y ese tema lo estamos estudiando; si pudiéramos optar a esa plaza, tendríamos que jugar en el grupo III".