Mamen Sánchez acusa a la Junta de "traicionar a Jerez" por excluir el Centro del Motor de la ITI

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, acusa a la Junta de “traicionar” a la ciudad por excluir de los fondos ITI el Centro Tecnológico del Motor junto al Circuito de Velocidad, uno de los proyectos más esperanzadores para Jerez y que, según afirmó ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, a día de hoy está sin financiación.

La alcaldesa Mamen Sánchez ha informado a la Comisión Permanente del Consejo Local del Motor de la situación del proyecto, sigue defendiendo el Centro del Motor dentro del programa europeo ITI y reitera que el Ayuntamiento seguirá adelante con el proyecto “con o sin el apoyo de la Junta”.

Señala que el nuevo gobierno andaluz “le está dando la espalda a Jerez” y avanza que van a estudiar “dónde están yendo los recursos que iban destinados a este proyecto”.

La regidora socialista presenció ayer por la tarde el debate de la enmienda presentada por el PSOE sobre el Centro del Motor en el Parlamento andaluz y avanzó que tras hablar ayer con el vicepresidente Marín, habrá un encuentro la próxima semana. A la espera de lo que ocurra en esa reunión, el PSOE critica que el gobierno andaluz PP-Ciudadanos haya dejado este centro de innovación fuera de los presupuestos de 2019.

No es el único movimiento. El vicepresidente del Consejo Social de la Ciudad, Rafael Trujillo, afirma que Jerez "no puede perder una inversión de 5 millones de euros" y avanza que movilizarán si hace falta al sector privado para que el Centro Tecnológico del Motor salga adelante.

Y tras estos movimientos responde el PP, que pregunta al PSOE dónde está el proyecto que iba a presentar en 2017 y que todavía no ha hecho. "Apostilla el edil Jaime Espinar que no hay manera de asignar unos fondos a un proyecto que no existe. Dicho esto, reiteran que apoyan la construcción del Centro Tecnolñogico del Motor.