El Ayuntamiento liderará obras de mejora en la ETAP

El área de urbanismo y medio ambiente ha salido al paso de las preguntas realizadas por los vecinos y partidos políticos con respecto a la calidad del agua. El responsable del área, Borja del Barrio insiste en que el origen del mal sabor y olor del agua es por causas naturales, todo ello es debido al bajo caudal del río Adaja y el aumento de microorganismos y algas. Se recuerda también que, aunque el aspecto del agua no es el idóneo, esta no tiene afección alguna para la salud.

Así mismo, ha relatado que se han tomado medidas para minimizar el empeoramiento de la calidad con la puesta en marcha de la segunda captación y modificando el tratamiento químico, con lo que se espera mejore la calidad en unos días. A mayores, se ha visitado la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) y se han comprobado las deficiencias. Se ha confirmado que desde 2009 no se ha hecho ninguna inversión en la planta y sorprende que, si en los últimos ocho años no se ha invertido nada, ahora pregunte el PSOE porque no se ha solucionado el problema, cuando el actual equipo de gobierno lleva un mes en el cargo. Así lo ha puesto de manifiesto Borja del Barrio quien ha confirmado también que se ha solicitado un informe de las necesidades de la planta y una memoria económica para buscar la financiación y poder llevar a cabo las obras de mejora necesarias.

Se considera que es el Ayuntamiento de Medina el que debe liderar este proyecto de obras, siempre consensuado con el resto de municipios de la Mancomunidad Tierras del Adaja como son Olmedo, Ataquines, Matapozuelos, Hornillos, Alcazarén, Ramiro, Pozal de Gallinas y La Zarza entre otros. Además se ha aclarado que la responsabilidad de Aqualia es la de gestionar la planta, pero las inversiones de la misma dependen la Mancomunidad Tierras del Adaja, por eso se plantea llevar a cabo estas mejoras después de ocho años sin ninguna inversión.

Por último, el concejal de medio ambiente ha comunicado que, aunque sea potable y con el fin de asegurarse, se ha encargado una analítica completa del agua que llega a los domicilios de la que se conocerán los resultados a principios de la próxima semana.