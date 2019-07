Los hoteles de Pamplona reclaman "medidas disuasorias" para evitar apartamentos ilegales en San Fermín

Los pasado Sanfermines han dejado "sensaciones negativas" entre el gremio de los hoteleros de Pamplona y la comarca. Y es que a la menor ocupación que se constata sobre todo si se compara con los datos de hace un lustro -en torno al 89 por ciento- hay que sumar un menor rendimiento económico de esas camas hoteleras. La razón: Los precios han caído de forma importante en las fiestas de Pamplona. Eso conlleva un retroceso en la rentabilidad que se debe a una "drástica disminución del precio medio de reservar una habitación en Pamplona", según Jorge Fernandez, secretario de la Asociación de Hoteles de Pamplona.

Y la razón que encuentran los hoteleros apunta hacia la proliferación de los "apartamentos ilegales" que se incrementan "de una manera notabilísima en las semanas previas a las fiestas y que perjudican mucho porque están fuera de la ley, no tienen liencias, no cumplen con las condiciones básicas de seguridad, no están dados de alta en el registro del departamento de Turismo", según Fernández.

Los hoteleros reclaman al ayuntamiento de Pamplona que elabore un censo de todos esos alojamientos y que tome "medidas disuasorias".

Jorge Fernández admitió que el ayuntamiento les ha comunicado que están generando una base de datos con estos establecimientos para poder actuar y después la asociación se sentará con el municipio y con el Gobierno Foral para poder "tejer una hoja de ruta y actuar ante esta lacra para el sector hotelero."