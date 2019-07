Aritz Elustondo y una ambición muy real

Aritz Elustondo ha repasado toda la actualidad de la Real Sociedad, dejando claro que los fichajes le gustan y expresando su ambición para la próxima temporada.

-Pretemporada diferente. “Cada entrenador maneja sus pautas como quiere, y está pretemporada está siendo buena y le estamos dando mucho ritmo, y aunque sea diferente para vosotros para nosotros es parecida le damos importancia al trabajo con balón y sin balón. Está siendo una gran pretemporada y lo importante es llegar bien al primer partido de liga”.

-Ofertas de otros clubes. “Creo que no he recibido nada, estoy muy centrado en la pretemporada y en estar preparado para la liga. Es verdad que hay muchos céntrales, pero eso no lo llevo yo, lo mejor es no hacerle caso a esas cosas y estar centrado en lo tuyo para estar preparado para la liga”.

-Fichajes. “Ha sido un gran acierto, han traído a gente joven con mucho talento y con ilusión. Están para sumar y se está haciendo una gran plantilla y se está viendo a todos con muchas ganas de demostrar y se verá durante la temporada si se ha acertado finalmente”

-Lateral o central. “Estoy acostumbrado, durante todos los años me ha tocado jugar en las dos posiciones y estoy a gusto. Este año creo que me va a tocar más de central que de lateral. Me ha tocado jugar en las dos posiciones y mientras esté en el campo, yo encantado”.

-Ambicioso. “Hay una plantilla muy joven pero con mucho hambre. De estas primeras semanas se está viendo que todo el mundo quiere demostrar mucho. Hay que ser muy ambiciosos. Será importante empezar bien y estamos capacitados para ello. Los fichajes son un gran acierto y todos a una, yo creo que será un buen año”.

-Revancha del curso pasado. “Tenemos muchas ganas después de lo que pasó el año pasado, pero fue el resumen de lo que la temporada muy irregular, nos costó puntuar demasiado en Anoeta y este año será importante el tema de Anoeta”.

-Ser más fuertes en Anoeta. “Desde el primer día dije que los puntos se iban a ganar viendo cómo era Anoeta, pero fue un año irregular aunque no se el motivo, y creo que la clave para que todos vayamos por el mismo camino es lograr puntos delante de nuestra afición”.

-Paso adelante en lo personal. “Afronto el año como si fuese el primer día. Tengo muchas ganas de que esto empiece. El día que llegue al vestuario había mucha gente con mucho peso en el equipo y todavía quedan algunos, pero debo dar un paso adelante para ayudarnos entre todos y ayudar a los más jóvenes, porque eso será la clave para lograr un buen resultado”.