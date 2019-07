Abonos más baratos y una grada jóven

El Delteco Gipuzkoa Basket ha presentado la nueva campaña de abonados en la que destaca una rebaja sensible respecto a los precios que hubo en la anterior campaña en la que el equipo militó en LEB. Otra de las novedades es la intención del club de activar la grada joven para lo que ha lanzado una promoción especial.

Bajo una original campaña basada en el claim “todos llevamos un jugador de baloncesto dentro” el Delteco Gipuzkoa Basket ha presentado la campaña de abonados para la temporada 2019-2020. El objetivo principal del club es afianzar y crecer en masa social, apoyándose en una propuesta económica atractiva y en un proyecto de club ilusionante en lo deportivo.

¿Quién no ha hecho una bola de papel y ha intentado meterla en la papelera? ¿quién no ha escuchado alguna vez la frase “vaya triple te has jugado”? o ¿Quién no ha hecho un bloqueo en alguna cola para que no se nos cuelen?

Porque en definitiva, aunque no lo sepamos, todos llevamos un jugador de baloncesto dentro. Y es por ello que el Delteco Gipuzkoa Basket quiere llegar a todos y a todas: jóvenes, mayores, familias, cuadrillas…, desde una "nueva actitud".

La campaña viene con diferentes aspectos a destacar. Por un lado, los precios son un 15% más baratos que lo que fueron en la última campaña en la que el club compitió en LEB ORO. Además, se ha querido tener un gesto hacia los socios ofreciéndoles descuentos en función de su antigüedad, siendo el 2,5% de descuento a aquellos socios que se abonaron en Illunbe y del 5% a los que mantienen su fidelidad al club desde la campaña del último ascenso de LEB ORO.

Otro de los aspectos a destacar, han sido los precios especiales a federados y familias. Además, aparece una nueva propuesta en la que el club está trabajando: la grada joven. La idea es tratar de conseguir mediante una oferta atractiva, un colectivo de jóvenes entre 14 y 25 años que, junto a la peña, den color y ánimo a las gradas.

Destacar también que el abono de temporada, únicamente incluye la Liga Regular.

El hecho de que los partidos se celebren en la tarde del domingo, hacen soñar al Delteco Gipuzkoa Basket en la posibilidad de convertirse en el plan perfecto para jóvenes, familias y amantes del baloncesto.

La campaña se inicia oficialmente hoy y los plazos son los siguientes:

18 de Julio – 28 de julio: Bajas de socios.

29 de julio – 11 de Agosto: Reubicación de socios en el Gasca.

12 de Agosto - …: Nuevas altas.

Destacar que las renovaciones y cambios de localidad se podrán realizar por internet en la web del club, a excepción de los abonos “especiales” como son: familiar, federado, grada joven y parado, que se deberán hacer en las oficinas del club, debido a que habrá que acreditar en cada caso que se pertenece a ese colectivo.