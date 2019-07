La Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto del ascensor en la calle Gascos

La primera Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha dejado además de la propia constitución en si misma la aprobación de otros asuntos de interés. En primer lugar el alcalde accidental Jesús García Zamora ha explicado que se ha aprobado el proyecto del ascensor de la calle Gascos. Los siguientes trámites pasan por el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta. Este proyecto supone una inversión de 120.000 euros y esta previsto que se pueda ejecutar en cuatro meses. No obstante esperan que no hayan alegaciones y que no se retrase el proyecto.

Así mismo se ha aprobado la modificación del proyecto de la muralla en la zona de La Misericordia. Un proyecto que viene del año 2018 con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento y que lleva cierto retraso. El proyecto tendría unos 10 meses de duración y esperan que pueda estar ejecutado en 2020, según avanza el alcalde accidental. Cabe recordar que este proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros, de los cuales el 25% de esta cantidad la asume el Ayuntamiento de Segovia y el resto el Ministerio de Fomento.

Además el alcalde accidental ha hecho referencia a que por el momento no plantean restricciones en el abastecimiento de agua pero si barajan tomar medidas en las fuentes ornamentales.