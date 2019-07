"Muchas ONG se beneficiaron del amaño de las ayudas"

En el juicio del caso Blasco, por la fallida construccion de un Hospital en Haití, Pilar Collado, quien fuera directora general de cooperación y que dimitió cansada de las irregularidades que denunció, ha explicado ante el tribunal el modus operandi de la trama. Según Collado se benefició a muchas organizaciones no gubernamentales amañando las convocatorias de ayudas, algo que está demostrado en correos entre los principales encausados que remarcan a quien había que otorgar ayudas y a quién no.

Collado ha asegurado que algunas de esas organizaciones no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a las ayudas y que ella lo denunció en algún caso y hubo de retirarse. Que se modificaron los criterios en convocatorias aumentando las cantidades a las que optaban las ONG para así aumentar el volumen de las mordidas. Pilar Collado ha explicado que eso lo denunció al propio Rafael Blasco que llegó a convocar una reunión pero que no se resolvió nada y que las prácticas continuaron y que cuando ella volvió a denunciar, en privado, la situación a Blasco este le instó a revisar todos los expedientes si no estaba conforme. Collado decidió entonces dimitir.

Pilar Collado ha retomado las declaraciones de testigos y peritos que quedan antes de que el caso quede visto para sentencia. Antes, la coordinadora valenciana de Ong's ha reclamado justicia "efectiva" en el Caso Blasco con una representación teatral en la puerta de la ciudad de la justicia.

De esta forma, hacen una llamada a la "necesidad de la implicación ciudadana" en la lucha contra la corrupción y piden una justicia "efectiva" en el Caso Blasco, cuyo segundo juicio ya está en la recta final.

El exconseller Rafael Blasco está acusado de desviar más de cuatro millones de euros que iban a destinarse para proyectos de cooperación con comunidades empobrecidas de once países. Ahora la CVONGD y l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció piden que ese dinero sea devuelto con gritos de “el poble valencià contra la corrupció” y “on estàn els diners de la cooperació?”, hoy han llevado a cabo una performance en la ciudad de la justicia.