Un marco laboral y estable en hostelería

No va mal la ocupación hotelera en lo que llevamos de verano. Las cifras se mantienen aunque según la patronal Hosbec la rentabilidad sigue siendo baja.

El balance que se ha hecho hoy va por destinos, ciudades que mejoran como Valencia, en detrimento de otras, como el caso de Gandia y algunas que se mantienen como Benidorm . No son malas cifras. Lo que no queda claro es esa negativa rotunda a la tasa turística que siguen defendiendo los empresarios, aunque los ejemplos que nos rodean, e incluso del extranjero, demuestran que este sistema funciona. Donde no hay dudas es en la preocupación de las movilizaciones en hostelería, en la provincia de Valencia, por las malas condiciones de trabajo que sufren. Aquí sí que habría que otorgar a este sector, fundamental para el turismo, la atención y las condiciones que se merece.