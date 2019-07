Rodrigo San Miguel ya está en casa

El Basket Zaragoza continúa sin patrocinador, pero con lo que ya cuenta es con su nuevo, pero ya conocido base, Rodrigo San Miguel. Procedente del C.B. Canarias, San Miguel está de vuelta en su ciudad natal.

En su presentación en el Príncipe Felipe, el base zaragozano ha reconocido que desde el primer momento en que escuchó la posibilidad de volver aquí, a la capital aragonesa, hizó lo posible para que esto se cumpliera.

Sin embargo, pese a tener ya 34 años, San Miguel ha querido dejar claro a la afición rojilla que él no ha vuelto para preparar su retirada. Todavía le queda mucho baloncesto. "Me atrajo el poder compartir mis valores y experiencia con el resto del equipo", ha explicado. "Además vengo con muchas ganas y con mucho baloncesto, que no se piense la gente que yo vengo a retirarme y a verlas venir", reía.

Con la incorporación de San Miguel junto al resto del equipo lo que queda claro es que el Basket Zaragoza está consolidando una plantilla con la que poder volver a Europa como se merece. El jugador incluso ha adelantado que espera ser una de esas piezas que traiga alegrías a los rojillos esta temporada. "Siempre he tenido la espinita de volver a Zaragoza y ahora quiero mostrar que soy un jugador válido para el equipo de mi tierra", ha añadido.

Lo que no parece estar tan claro como la llegada de San Miguel al equipo es el tema patrocinio. Pep Cargol, director deportivo del club, ha aclarado que aunque es algo que a él no le incumbe, "es un tema que está en proceso".