Sin Segunda División, el C.D. Oliver deja fuera a su equipo femenino

Sin competición. Así es como se han quedado las 16 jugadoras que componían el equipo femenino del Club Deportivo Oliver que esta temporada iban a disputar la Segunda División. El club explica que ha tenido que prescindir de ellas por falta de recursos económicos. Sin embargo, las jugadoras acusan que, a dos semanas de empezar la pretemporada, ni siquiera tenían conocimiento del problema.

Con un mensaje de Whatshapp este pasado martes a las diez y media de la noche hacia uno de los entrenadores era como jugadoras y cuerpo técnico de este equipo de fútbol se enteraban de la noticia. ¿El resultado? Destrozadas.

"No me lo podía llegar a imaginar. Me quedé en shock", explica Loreto, fisioterapeuta del equipo. "Para mí ser fisio es mi trabajo y que te despidan de tu trabajo por Whatshapp me parece algo muy ruín", añade.

Tanto jugadoras como cuerpo técnico acusaron en un comunicado oficial en redes sociales que nadie hubiera avisado antes del problema para que todos hubieran sido capaces de encontrar un solución al tema de patrocinio.

El plan ahora pasa por continuar juntas en un nuevo club que quiera absorver este proyecto. Sin embargo, en el caso de que esta opción fuera posible, seguramente las jugadoras tendrían que competir en una categoría muy inferior, por lo que puede que algunas, pese a la ilusión de seguir juntas, decidieran marcharse. "Entenderé que si a alguna de mis compañeras le lleguen mejores ofertas las cojan, pero la idea sería seguir todas juntas", explica Rocío Sánchez, una de las jugadoras afectadas, todavía sorprendida por todo lo que ha pasado.

Jugadoras jóvenes que, al fin y al cabo, están luchando por su futuro profesional.