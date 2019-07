Ibiza: "Vamos a comernos el césped"

Juan Ibiza está dispuesto a ser el líder de la defensa. El joven central se ha propuesto dar un paso al frente en su segunda temporada con el Almería y tomar responsabilidades en el equipo. Este jueves fue su turno, el de la puesta de largo de un jugador que siempre quiso vestir de rojiblanco, pero se complicó a última hora por el serio interés del Deportivo. Juan Fernández Blanco, ‘Ibiza’ en el mundo del deporte, nació el 17 de agosto de 1995. Se formó en las categorías inferiores del Villarreal hasta que el Almería le brindó la posibilidad de dar el salto al fútbol profesional.

Valoró el proyecto que le puso en la mesa el club, y también que siempre ha sido un jugador importante. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento: “Siento que es mi casa desde el primer día. Eso tiene un valor enorme y por ello decidí quedarme, y también me seduce el proyecto deportivo”.

El equipo

Ha crecido mucho en tan solo una campaña. Solo las lesiones frenaron una trayectoria impresionante, ya que nadie imaginaba un eje de la defensa sin Saveljich ni Ibiza en su mejor momento. Considera clave que se haya mantenido el bloque, si bien habrá alguna salida más en el mercado de verano, porque la esencia que caracteriza al grupo no se va a perder: “Se han quedado varios compañeros del año pasado y se nota el hambre del vestuario. Podemos conseguir cosas grandes empezando desde abajo y siempre con ambición. Todos tenemos la ilusión y ganas de comerse el césped”.

En su casa

La responsabilidad es todavía mayor para Juan Ibiza. El pasado verano llegó cedido, y ahora ha firmado un contrato de tres temporadas. Además, será un pieza importante para Óscar Fernández. El Almería es un club trampolín y el jugador ve más cerca el reto y el sueño de competir en la élite: “Estoy defendiendo los colores de un club muy grande. Mi sueño es jugar en Primera División, creo que aquí puedo hacer una muy buena temporada para conseguirlo, y ojalá sea con el Almería”.

Protagonista

Saveljich fue uno de los grandes líderes del Almería 18-19, y ahora ese papel recae en Ibiza. A pesar de tener solo 23 años, al central no le importa dar un paso al frente y ser quien organice al grupo en el campo. De hecho, el técnico ya le ha pedido mucho más protagonismo en los entrenamientos: “Pide que hable mucho, que intente mandar en la defensa, y ahora practicamos mucho a qué altura defender. Espera que juguemos con confianza y saquemos nuestro mejor fútbol”. Ibiza no cree que exista mucho cambio en la forma de entender el fútbol entre Fran y Óscar. Ambos apuestan por la verticalidad, por abrir el campo: “Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol, pero no espero un cambio abismal. Quiere manejar todas las facetas. A nivel personal sé que debo dar un paso al frente y lo voy a hacer”.

Compañero

Simón Moreno y Tano Bonnín hablaron con Juan Ibiza cuando firmaron su contrato con la entidad rojiblanca. Por la cantera del Villarreal han pasado jugadores que ahora defienden esta camiseta, y el balear explica que no van a tener problemas de adaptación en el vestuario ni tampoco en la ciudad. Han llegado a un gran hogar: “El club me ayuda en todo lo que necesito, y en cuanto al vestuario, desde el año pasado estoy con uno de los mejores grupos de mi carrera. Es cierto que Simón me preguntó antes de venir y le dije que no se equivocaba en firmar”. Juan Ibiza da un paso adelante en el Almería y, al igual que Tano Bonnín, quiere ser el nuevo líder de la defensa.