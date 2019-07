El alcalde de Malpartida de Cáceres, condenado a nueve meses de cárcel por maltrato a su exmujer

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha condenado al alcalde de la localidad de Malpartida de Cáceres (PP), Alfredo Aguilera, a nueve meses y un día de prisión como autor de un delito de violencia de género, maltrato, hacia su exmujer.

Además de los nueve meses y un día de prisión, el también portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Cáceres, ha sido condenado a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años, así como la prohibición de aproximarse en un radio no inferior a 100 metros de su exmujer, ya sea su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio que ella frecuenta, y a no comunicarse con ella por ningún medio, durante dos años.

La sentencia, de fecha de 17 de julio de 2019, condena además a Aguilera a 20 días de localización permanente por un delito leve continuado de vejaciones injustas, por el que también le impone la prohibición de aproximarse a su exmujer en un radio no inferior a 100 metros y a no comunicar con ella durante seis meses menos un día.

Esta sentencia considera hechos probados que el 13 de julio de 2016 se produjo una discusión entre la pareja, en el transcurro de la cual "el acusado zarandeó a su esposa, agarrándola por los brazos, y la empujó, sin que conste que le causa lesión, mientras le decía "hija de puta, estás loca".

Los hechos probados de la sentencia señalan además que esta expresión ha sido proferida por el ahora condenado a su exmujer "en otras ocasiones y en el seno de discusiones tales como el mes de agosto de 2016 en el domicilio familiar", en diciembre de 2016 o el 25 de septiembre de 2017.

Además, la sentencia considera probado que durante el verano de 2017, el ahora condenado le envió "a través de su teléfono móvil mensajes con el siguiente contenido: "sinvergüenza, miserable, eres lo peor, eras una sinvergüenza y lo vas a ser toda la vida, patética".

En cualquier caso, la sentencia señala también que durante la sesión del juicio oral "no se practico prueba suficiente que permita fundamentar como hechos probados" que en la discusión del 13 de julio de 2016 el acusado le dijera ""no se lo digas a nadie que tu no sabes quien soy yo, te van a quitar a los niños", ni tampoco se pudo probar que el día 1 de septiembre de 2017 la amenazara.

Tampoco se pudo probar establece la sentencia, que "en numerosas

ocasiones le dijera como me denuncies y arruines mi vida política te voy a arruinar, te van a quitar a los niños".

Cabe destacar que contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de diez días.