Manuela Armas "me siento como si me estuvieran poniendo nota por el trabajo que hice"

La que fuera alcaldesa de Arrecife, presidenta del Cabildo de Lanzarote y viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, la socialista Manuela Armas, ostentará de nuevo el último cargo en el Ejecutivo Autonómico con total probabilidad aunque está a la espera de que le sea notificado.

En Hoy por Hoy Lanzarote, Armas asegura que es todo un honor volver a un cargo en el que ya estuvo en otra legislatura "me siento como si me estuvieran poniendo nota por el trabajo que se hizo en su momento, con José Miguel Pérez al frente, hizo un my buen equipo que trabajábamos mucho y que tuvimos muy buenos resultados, es todo un honor".

En el caso de ser nombrada viceconsejera, Manuela Armas ha señalado como retos, entre otros, que los niños de 0 a 3 años estén escolarizados de manera universal "el presidente ya lo ha dicho como uno de sus objetivos fundamentales". También afirma que se trabajará en aumentar el presupuesto para Educación y apoyar la Formación Profesional "hay que dar una vuelta a todo lo que es la FP".

Armas ha recordado que hay asuntos pendientes en Lanzarote como el colegio El Quintero, terminar el nuevo IES Haría o el CEO de Playa Blanca. Respecto al colegio de Costa Teguise, ha recordado que se estaba pendiente en su día de la adecuación del suelo y espera que se haya resuelto. Por otro lado, ha manifestado su satisfacción por la puesta en marcha del nuevo CEIP La Destila "tuvimos que llegar nosotros y poner nuestro empñeo, nuestro dinero, todo lo que tenía hacerse y de hecho cuando nos fuimos, dejamos excavando los cimientos".

Respecto a las críticas de Coalición Canaria por el hecho de que no haya ningún lanzaroteño en la primera línea del Gobierno de Canarias, Armas le ha restado importancia "no le doy mayor importancia a lo que dice CC que podría dedicarse a otra cosa. No tiene nada que ver con eso, sino con el concepto que se tiene de Canarias y de equidad. El Gobierno de Canarias ha tenido consejeros de Turismo de Lanzarote y ¿dónde está el Palacio de Congresos?, a veces es más la foto que otra cosa".