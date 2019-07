Un PP perdido

Dice Asier Antona que tiene el respaldo de la dirección nacional de su partido y tres piedras que digo yo. Que tiene el apoyo del presidente nacional Pablo Casado, pero parece evidente que no es así. Entre otras cosas porque Casado y el portento de García Egea, andan según dicen, ante una caza de brujas para perseguir a los que no apoyaron a esta nueva dirección en el último congreso nacional que perdió Soraya Sáenz de Santamaría, que era la candidata que apoyaba la dirección canaria.

En un partido presidencialista como es pp, no parece fácil llevar la contraria a quien manda y de ahí que Antona va a tener problemas para subsistir políticamente como jefe de filas. Sobre todo y teniendo en cuenta que el canario no ha cumplido con la línea que ha marcado el pp nacional con los pactos en las islas. No ha pactado con CC y su partido no tiene gobierno, cosa que tuvo cerca y no aprovechó.

Otra cosa es opinar si era razonable que un partido de 11 diputados sobre 70 deba tener la presidencia, cosa que rechaza el sentido común, pero no aceptarlo con o sin él en el gobierno suele ser castigado en los partidos. Y de ahí que se la tienen sentenciada, otra cosa será el momento elegido para la gestora.

Dijo Antona aquí ayer que las gestoras son muy complicadas de montar y que no existen las causas que están regladas internamente para hacerlas, pero lo cierto que si un partido como el pp quiere defenestrar a alguien lo hace y punto. El papel lo aguanta todo.

Antona dice no tener nada que ver con la moción de censura presentada contra CC en La Palma y cuesta creerlo, porque no parece que él siendo palmero, líder de ese partido en esa isla y conocedor de su partido al detalle, no sea capaz de convencer a los suyos para que sean disciplinados. Pero Asier juega sus cartas para no dar razones para el despido. La estrategia para quitar a CC del poder era evidente y en un partido como el pp no se puede hacer sin el beneplácito del jefe, otra cosa es que se reconozca.

El PP está dando una imagen de inmadurez política brutal, de estar perdidos y desnortados, pocas veces vistas en política, pero no son los únicos. Y no es una cosa únicamente canaria. Se ha contagiado, es una cuestión general en la nueva dirección nacional de Casado, parece vírica, porque les pasa en parte también a otros partidos y sino miren como no sale el pacto nacional entre Sánchez e Iglesias y como se autodestruye Ciudadanos por su líder Albert Rivera.