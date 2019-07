Fustegueras recurre la adjudicación de la redacción del futuro PGOU de Marbella

El estudio de arquitectura Territorio y Ciudad, que dirige Manuel Ángel González Fustegueras y que redactó el PGOU de Marbella de 2010, ha presentado un recurso contra la adjudicación provisional de la redacción del futuro Planeamiento a la firma sevillana Buró4 por parte del Ayuntamiento de la localidad malagueña.

El equipo que encabeza Fustegueras elaboró el Planeamiento que Ayuntamiento y Junta de Andalucía aprobaron en 2010 y que el Tribunal Supremo anuló a finales de 2015. Tras el fallo del alto tribunal, la anterior Corporación municipal tuvo que recuperar el Plan de 1986 y aprobar diferentes medidas para ajustarlo a la realidad actual del municipio.

En el documento registrado en el consistorio se argumenta que el equipo ganador del concurso no presentó la mejor oferta económica. Tampoco es la que mejor diagnóstico ha elaborado sobre la situación urbanística de Marbella. Añaden además que la oferta no cuenta con un coordinador-director, ni un asesor jurídico con conocimientos suficientes en la materia, para abordar un Plan General de municipios mayores de cien mil habitantes. Es más, Fustegueras señala que la empresa designada como adjudicataria no cuenta con ningún PGOU aprobado definitivamente.

El recurso lo debe resolver ahora un tribunal municipal. Cabe recordar que el Ejecutivo local licitó la contratación del equipo redactor del PGOU a finales del pasado mes de enero por un importe de 2,4 millones de euros. El plazo de ofertas concluyó el 22 de febrero, pero la ausencia de aspirantes obligó al Gobierno local a ampliar el plazo en una semana.

En la elaboración del pliego técnico participaron un equipo de expertos de la Universidad y de la Delegación de Urbanismo de Marbella. Contempla un periodo de ejecución del contrato de 42 meses, por lo que, previsiblemente, la aprobación definitiva del PGOU será para 2023.

El documento recoge un periodo de tres meses desde la firma del contrato para presentar un avance del PGOU y otro de dos para la fase de exposición pública y resolución de sugerencias, según el Ayuntamiento.

Entre las obligaciones generales que contempla el pliego técnico destaca el régimen de incompatibilidades que impide al coordinador y al asesor jurídico del equipo redactor participar en trabajos particulares o por encargo de otras entidades diferentes al Ayuntamiento para realizar actuaciones en el término municipal durante el periodo de redacción del PGOU y los dos años siguientes a la aprobación definitiva del planeamiento.