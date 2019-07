El Torneo de Voley Plaza vuelve a 'La Chata' en agosto

El Torneo Voley Plaza vuelve fiel a su cita en el verano soriano, del 5 al 11 de agosto. En su sexta edición adopta el apellido ‘Joven In’, merced a la colaboración y patrocinio de la Caja Rural de Soria, en su apuesta por el deporte de la provincia. De nuevo el grupo de amigos que recuperó la competición en 2014, algunos integrantes de las plantillas del Río Duero Soria y del Sporting CV Soria, vuelven a tomar las riendas y, nunca mejor dicho, lanzarse al albero de la Plaza de Toros de la Chata para ofrecer a los aficionados la oportunidad de divertirse compitiendo en una modalidad poco o nada habitual en el panorama nacional.

La intención es seguir mejorando la participación El pasado año fueron 250 parejas las que se inscribieron, en las diferentes categorías que se mantienen: la Open (en la que compiten jugadores federados y no federados y donde se ven los encuentros más espectaculares), la Popular y la Sub 18, que cuentan con modalidades masculina, femenina y mixta, siempre por parejas; y las sub 14 (mixta con tres integrantes por equipo) y sub 11 (mixta de cuartetos).

Las inscripciones están ya abiertas hasta el 26 de julio en los bares Airos y Avalon y a través del correo electrónico voleyplaza@gmail.com. Los precios van de los 20 euros en categoría Open, 16 euros en la Popular y la Sub 18, y 18 euros en la sub 13 y la sub 11, siempre por cada equipo.