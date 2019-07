"El equipo de gobierno debería contar con nuestras aportaciones"

Podemos se suma a la petición de IU de que el equipo de gobierno retome la ordenanza de protección de animales, que a finales del mandato anterior quedó sobre la mesa. Sobre todo, a raíz del sacrificio el pasado fin de semana por parte de la empresa que se encarga del servicio de recogida de animales abandonados de tres perros, esta formación política también considera urgente continuar tramitando esta normativa, que deberá prohibir este método para deshacerse de las mascotas abandonadas, que no se había puesto en práctica en los tres años anteriores. “Se quedó sin tramitar porque al final el primer borrador que se presentó, cuando lo desarrollaron y llevaron a la comisión no se parecía en nada al inicial, por lo que hubo quejas de la oposición, que pidieron que tuviera en cuenta algunas de las medidas de este documento, que protegían a los animales”, comenta Andrés Gonzalo, el portavoz del grupo municipal de Podemos.

Respecto al bando que ha emitido la Alcaldía para advertir a las personas que proporcionan comida a los gatos callejeros que se enfrentan a la posibilidad de una multa que oscila entre 200 y 750 euros, Gonzalo entiende que es acertado para proteger la salubridad pública, pero º. En cualquier caso, critica que el equipo de gobierno adopte decisiones sin contar para nada con la oposición, puesto que en la comisión de la que forma parte la delegación de Medio Ambiente, celebrada el pasado lunes, no se les dio cuenta a los grupos políticos. “Esperemos que no vuelva a repetirse y no cojan la dinámica del anterior mandato de hacer todas las cosas el equipo de gobierno sin contar con los grupos de la oposición, deberían tener en cuenta nuestras aportaciones, es lo mínimo que debería hacer el equipo de gobierno en la democracia en la que vivimos”, añade el portavoz de la formación morada.