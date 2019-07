Consumidores denunciará a RENFE ante la fiscalía por las cancelaciones de trenes

La Unión de Consumidores denunciará a RENFE ante la fiscalía por el incumplimiento de sus obligaciones como prestador de un servicio público. Aprecian un delito de prevaricación administrativa tras la oleada de cancelaciones y retrasos en las líneas de ancho métrico –la antigua FEVE- y creen que el perjuicio a los usuarios es el producto de una estrategia deliberada para condenar a la marginalidad a esta división ferroviaria y finalmente acabar con ella.

La Unión de Consumidores, paño de lágrimas de centenares de usuarios del ferrocarril maneja una cifra de no menos de 1.500 cancelaciones en lo que llevamos de semana. Eso se traduce en miles de pasajeros que no tienen otra alternativa para desplazarse, tirados en apeaderos y estaciones. Es evidente, dice el presidente de la asociación de consumidores, Dacio Alonso, que RENFE, actual titular de las líneas de vía estrecha no es capaz de cumplir su cartera de servicios, y le pide al Ministerio de Fomento que le retire la licencia de explotación, pero como hasta ahora el gobierno ha dado la callada por respuesta ha decido ir un paso más allá y denunciar el caso ante la Fiscalía, en la convicción de que podríamos hallarnos ante un caso de prevaricación administrativa.

Dice Alonso que la situación de las líneas de FEVE no es causalidad. Los trenes se caen, literalmente, a pedazos porque la ex ministra Ana Pastor decretó la integración de la compañía en RENFE haciendo constar expresamente que la operación tendría coste cero. Dicho y hecho, en casi 9 años no se ha hecho ni una inversión. Pero además, denuncia que FEVE es víctima de la estrategia del grupo de transporte por carretera ALSA para librarse de su principal competidor. Describe a ALSA como el gran beneficiario de la descapitalización de FEVE – habla del expolio de los solares de Económicos y El Vasco en Oviedo- o del traslado de la estación de Gijón al extrarradio

El colmo de la desconsideración le parece la reciente visita del presidente de RENFE a Asturias para la presentación de los trenes turísticos de la compañía y su silencio sobre el caso de FEVE. "Dejan tirados a sus clientes y no les dan ni una explicación", dice.