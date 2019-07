Socialistas por Cacabelos acusa al PSOE de buscar la desaparición de la agrupación de electores

Socialistas por Cacabelos (SxC) reprocha al alcalde de la localidad, el socialista Junior Rodríguez, que se niegue a permitir la gobernabilidad del municipio mediante la constitución de un tripartito si 13 personas de las 15 que están en la lista de SxC "no dimiten" por considerarlos tránsfugas de las siglas socialistas. "Quieren que desaparezca Socialistas por Cacabelos "a pesar de que no tenemos nada que ver con el PSOE", dice la portavoz Maika Gonález en un comunicado.

Según indican, esas trece personas tenían más de 40 años de militancia a sus espaldas en el PSOE pero presentaron la renuncia a las siglas antes de constituir SxC, una agrupación de electores que no van a dejar porque lo imponga el PSOE, que además, intenta que los dos concejales que han obtenido representación en el ayuntamiento entreguen el acta de concejal . Por eso, aseguran que no atenderán a "los intereses partidistas y los odios personales" y que asumiendo que se han presentado a las elecciones con una agrupación de electores independientes " no vamos a someternos ahora a las imposiciones de ningún partido político. Y menos a las de un partido que interpreta sus estatutos dependiendo de como le convenga en cada caso".

A su juicio, la decisión del nuevo alcalde socialista da la espalda a 1.600 vecinos que pidieron en las urnas un gobierno progresista que debería de garantizar la estabilidad de la gestión municipal frente al Partido Popular.

En la cuerda floja

La imposibilidad de llegar a un acuerdo con IU y la negativa a abrir las expectativas de colaboración con Socialistas por Cacabelos, deja a los cuatro de Junior Rodríguez con una mochila de gobierno que pueden tumbar en cualquier momento desde la oposición. En todo caso también se celebrará pleno de organización esta semana para dar el visto bueno a un reparto de tareas que tendrán muy ocupados a los cuatro socialistas. Una dedicación exclusiva para el alcalde y dos dedicaciones repartidas entre los otros tres ediles, una carga de carteras que conllevará también la división de los siete sueldos que había antes entre el tripartito entre los cuatro socialistas. Es decir el importe de nóminas seguirá siendo el mismo pero dividido entre cuatro en lugar de entre siete, según expone el alcalde.

En cuanto a su situación en el pleno, Junior reconoce que va a ser una legislatura difícil pero también considera que la oposición debe ser responsable y responder de sus decisiones.

