Vimcorsa desahuciará a inquilinos que no paguen y cuya actitud sea "tóxica" con sus vecinos

El equipo de gobierno anuncia que actuará contra personas y familias que residen en viviendas de alquiler social de Vimcorsa, que muestren actitudes contrarias a la convivencia con sus vecinos además de no pagar la cuota correspondiente. El Ayuntamiento dice contar con informes que demuestran este tipo de actitudes además de varias denuncias.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, considera "inmoral" que haya personas que hacen el esfuerzo para cumplir la normativa y que haya otras que demuestran todo lo contrario, menoscabando ese derecho y ocupando viviendas a personas que sí lo merecen. Fuentes avisa que "no nos temblará el pulso para tomar ese tipo de medidas y efectuar lanzamientos". El presidente de la Gerencia deja claro que tienen detectado casos en los que "hay personas que son un problema para la comunidad y muestran una actitud tóxica. El que esté en una vivienda pública, pagada con dinero público, de forma incomprensible, injustificable y sea un problema para la comunidad, tenemos claro que no nos va a temblar la mano. Es injusto que haya personas que ocupen viviendas que no deben ocupar quitándole las mismas a quien de verdad lo necesita. Iremos a por ellos y los lanzaremos, con los informes que sean necesarios", afirmó Fuentes.

El anterior gerente de Vimcorsa, Rafa Ibáñez, ha confirmado que existen casos aislados de familias cuya actitud dista mucho de lo necesario. Ibáñez ha confirmado que ya dejaron redactada una carta de derechos y obligaciones que permita al ayutamiento tomar medidas en este tipo de casos. "Cuando hay conductan contrarias a la convivencia la ley no faculta a los titulares de la vivienda pública para terminar un contrato y como hay casos aislados en los que se demuestran actitudes contrarias a la convivencia, supongo que el equipo de gobierno tomará el testigo que habíamos hecho al elaborar una carta de derechos y obligaciones muy reglada, con todas las garantías para abordar ese tipo de situaciones", señaló en la SER, Rafael Ibáñez.

En el actual marco legal, solo se permiten lanzamientos si hay impagos acreditados, si existe una segunda vivienda en propiedad o si hay abandono de la residencia.

Vimcorsa, por cierto, ya tiene nueva gerente: Se trata de la arquitecta Rocío Orioa.

Rocío Oria, nueva gerente de Vimcorsa / Ayuntamiento de Córdoba

Oria será presentada oficialmente este lunes tras la Junta de Gobierno local