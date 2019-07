Anquela hace un guiño a la cantera: "No me temblará el pulso"

Juan Antonio Anquela aseguró en su primera comparecencia ante los medios de la pretemporada que lo que más le ha sorprendido de las primeras sesiones de trabajo es el nivel de los futbolistas más jóvenes. Son ocho los jugadores que pertenecen al filial y que han empezado el trabajo veraniego a las órdenes del entrenador andaluz. "Me han sorprendido los chavales que han subido del filial. Alguno tiene mucho nivel y a mí no me tiembla el pulso. Si se lo gana lo voy a poner", aseguró el entrenador blanquiazul.

Sobre el Deportivo que quiere, Anquela fue claro a la hora de asegurar que no quiere llevar a nadie a engaños. Pretende une quipo que juegue lo mejor posible con y sin balón pero se adaptará a los mimbres con los que cuente. "Me encanta jugar al fútbol, pero yo tengo un problema gordo y es que no vendo historias".

Para Anquela, por otro lado, el gran problema con el que parte su equipo está en la falta de claridad a la hora de saber con qué jugadores va a contar cuando empiece la liga. "El problema es que hay gente que si se quedan o si se van. Es el único inconveniente", señala. Para él, también será un fastidio el último tramo del mercado de fichajes, que continuará varias semanas tras el inicio del campeonato. "Esos quince días van a ser horrorosos". Sin embargo confía en el trabajo de Carmelo del Pozo y de su equipo y está convencido de que podrá contar con una gran plantilla para optar al ascenso. "Estamos agitando hasta el último día y no sabes lo que va a pasar, pero hay gente súper capacitada para hacer esto bien", explica.

Uno de los futbolistas cuyo futuro está en el aire es Pedro Mosquera. Su buen nivel físico en las pruebas de estos días han dado que hablar, pero su entrenador no quiere saber mojarse a la hora de afirmar si contará o no con él para este año. “A Mosquera lo veo bien integrado y con ganas. Pero son cosas que no dependen de mí. A mí me gustaría contar con los mejores y el curriculum de Pedro está ahí”.