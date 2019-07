La paliza del sobrino de Manuel Charlín a su expareja en A Coruña

"Guarra, guarra de los cojones. Un tío como yo no te encuentras en la puta vida", chilla Francisco Silva Charlín mientras golpea una y otra vez a la mujer, su expareja. Trató de retomar la relación durante una cita el pasado sábado en A Coruña, pero ella se negó y él montó en cólera. La introdujo a patadas en el coche y allí le dio una paliza. "No sabes la suerte que tienes", le grita fuera de sí el maltratador. Pudo escapar y salir corriendo y la ayudaron unos chicos que llamaron a la policía y gritaron al agresor.

Silva Charlín fue detenido minutos después borracho y conduciendo. Ante el juez intentó negar los hechos, aseguró que nunca había maltratado a una mujer, que ni siquiera la conocía. Entonces le pusieron el vídeo y tuvo que reconocerlo. Ha sido condenado a dos años de cárcel.

Su víctima dice que denuncia porque "el miedo lo perdí el sábado, este señor no me da miedo", aunque le ha hecho mucho daño físico y psicológico. Estuvo ingresada en el hospital y afirma que "me quería matar a golpes". Esta mujer se queja de una última cosa, de que su hermana grabara la escena "y no me ayudara. Ya no vive conmigo".