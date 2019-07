El Eldense ficha al joven mediocentro zurdo, Nebil Ibáñez

Apenas unas horas después de haber anunciado el fichaje del delantero centro marroquí Hamza Bouayadi, el C. D. Eldense ha hecho público una nueva incorporación a su primera plantilla.

Se trata del joven alcoyano de 19 años, Nebil Ibáñez. El mediocentro zurdo llega procedente del Mar Menor de la Tercera División murciana donde llegó cedido por el C. D. Alcoyano después de formar parte de la primera plantilla a las órdenes de Vicente Mir en Segunda B con ficha Sub – 23 siendo, además, el único futbolista natural de Alcoy en la plantilla alcoyanista.

En junio pasado a través de un comunicado en sus redes sociales, Nebil Ibáñez se despedía de la afición de El Collao argumentando que “la decisión de no continuar en el club es única y exclusivamente ajena a mí” añadiendo que “en Navidad salí a ganar minutos y experiencia en Tercera División para volver e intentar crecer y hacerme más grande con el Alcoyano. Creo que estoy preparado para ello, pero las decisiones en este caso no las tomo yo” para insistir en que “la secretaría técnica ha decido no incorporarme a la plantilla y sí ofrecerme hacer la pretemporada, como si no me conocieran, como si fuera un jugador extraño”.

Ahora llega al otro Deportivo de la provincia, el Deportivo Eldense, dispuesto a hacerse un hueco en la plantilla dirigida por Santi Rico para demostrar que tiene un gran futuro en el mundo futbolístico.