Elda acoge la actuación de Dani Martínez

El humorista y presentador Dani Martínez visitará el Teatro Castelar con su nuevo show titulado 'No os preocupéis … Ya lo digo yo'. La improvisación, las imitaciones y la música protagonizan este innovador monólogo que el conocido cómico y presentador representará el 4 de octubre a las 21:30 horas.

En este sentido, el precio de las entradas oscila entre los 17 y 20 euros más gastos de gestión y se pueden comprar a través de la plataforma ticketbell (https://www.ticketbell.com/espectaculos/entradas-dani-martinez-en-elda).

De esta forma, el humorista ofrecerá un espectáculo moderno e innovador donde la improvisación ocupa el 50% del show. Además, tratará temas que pasan inadvertidos para la mayoría de la gente y de los que todo el mundo habla aunque sin entrar en detalles.