Ana Pontón cree que Feijoo tendrá mucho que explicar si adelanta las elecciones

La portavoz del Bloque asegura que el 25 de julio de este año tendrá un caracter más reivindicativo que nunca, Ana Pontón considera que el deterioro de los sectores productivos y de los servicios públicos así lo exigen. En declaraciones a la SER Pontón asegura que ella no tiene duda de que estamos ante un final de ciclo, aunque considera que si Feijoo decide adelantar las elecciones tendrá mucho que explicar...." en este momento non o sei; dame a sensación de que el tería que xustificar cal é o motivo polo que fai un adianto electoral porque si podes aprobar orzamentos, si tes unha maioría para gobernar, si adiantas as eleccións é porque ves que o teu proxecto está esgotado, Non é a primerira vez que o faría, de todas maneiras imos a estar preparados para calquer escenario que se poida dar".

Pontón sabe que la alternativa a Feijoo pasa por la alianza de la izquierda y en ese sentido asegura que el Bloque estará ahí para sumar. No quiere entrar a valorar la división de otros partidos de la oposición parlamentaria, en todo caso añade que el BNG no renunciará a su propio proyecto..." eu teño moi claro que a alternativa pasa por varios e nos temos que ter a capacidade para asumir esa realidade, non creo que ninguen teñan ningún problema en asumir esa realidade pero tamén está claro que nos temos un proxecto propio, definido, pensado desde Galicia, que non vive mirando para Madrid senon poñenso a ollada en cales son as necesidades da sociedade galega e cales son as alternativvas e eu creo que esto tamén é importnate que o valoren as galegas e os galegos"..

Sobre el pazo de Meirás considera que aun queda mucho por hacer hasta que pueda pasar a patrimonio público y entiende que no se conseguirá sin la presión social.