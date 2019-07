Alain y Álvaro Iso, ilusionados y sorprendidos con el recibimiento

El Xerez Deportivo FC retoma la ronda de presentaciones, una vez comenzada la pretemporada y sus nuevos jugadores ya se encuentran en la ciudad tras sus vacaciones. En esta ocasión ha tocado el turno de los jóvenes sub23 Alain y el guardameta Álvaro Iso.

Comenzó Alain, mostrándose sorprendido con la bienvenida que le han dado en el club desde que pisó la ciudad. “No me esperaba este recibimiento de mis compañeros, de la afición o Edu. Son muy buena gente todos y nunca me habían recibido de esta forma”.

Alain es consciente del club al que viene; “Los jugadores que queremos tirar para arriba necesitamos esa presión y que nos metan caña. Desde el primer momento he notado que es un club que quiere tirar para arriba y es un muy buen proyecto”, afirma el joven sub 23, que añade que “mi adaptación al míster, el club y los compañeros está siendo muy sencilla. Estoy encantado de estar aquí”.

El ex del Lorca puede encajar en varias posiciones, como muchos de la plantilla. Aunque llega al Xerez DFC para cubrir la de lateral derecho. “Me considero un jugador trabajador, luchador, meter siempre el pie. El lateral que ya estaba aquí, Marcelo, es un pepino, pero la competencia siempre es buena”. Alain es capaz de adaptarse incluso al lateral izquierdo o a la posición de extremo, “me gusta el ataque y como lateral también me sumo mucho arriba”.

Alain viene de jugar un play-off de ascenso y es una experiencia extra, como él mismo reconoce. “Pensaba que no habría diferencia, pero después de jugarlo me he dado cuenta que sí. Es un punto a favor que llevo conmigo”, aseguraba el nuevo lateral del Xerez DFC.

Álvaro Iso viene desde muy lejos y, “aunque conocía Jerez desde hace tiempo, me extrañó el buen ambiente de fútbol que se vivía aquí”. Iso hacía estas declaraciones tras vivir su primer entrenamiento con el club, en el que la afición se desplazó hasta La Granja para dar la bienvenida a todos. “Yo cuando llegué dije ‘ostia’ ¿Esto qué es? Para mí eso fue un plus de motivación. Vi a la gente muy metida, con ganas de ascender y, aunque eso es una presión añadida, no deja de ser un aliciente más para dar el máximo de mí”.

El joven portero, que baja una categoría, viene a darlo todo y conseguir jugar los máximos minutos posibles, pero “no creo que por bajar una categoría vaya a dar un paso atrás, sino dos adelante”. Su competencia es grande, Camacho, pero “yo vengo ilusionado y quiero darlo todo por el club”.

Iso se define como un portero que le gusta jugar con los pies. “Siempre me gusta jugar con los defensas en corto o realizar pases en largo”. Por arriba también voy bien, “cuando salgo voy a por todas, me da igual llevarme al defensa, al delantero o a los dos. El balón se debe quedar conmigo, sino malo”.

El hecho de ser sub23 para Iso no es ningún problema. “Pienso que todos debemos de ayudar igual. El hecho de ser sub23 no quiere decir que te apartes más para que los veteranos tomen galones. Si vienes aquí es para darlo todo”.