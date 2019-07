Música, playas paradisíacas y gastronomía

El 26, 27 y 28 de julio viajaremos a la Illa de Arousa que volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo de Galicia con la celebración de una nueva edición de Atlantic Fest. La música será el hilo conductor en un viaje en el que además de la música, disfrutaremos de las playas de esta paradisíaca zonas de Pontevedra y también de su gastronomía.

Los Planetas, Love of Lesbian, Dorian, Marlon Williams, Nacho Vegas, La Bien Querida, Cupido, La Zowi, Joe Crepúsculo, Maria Rodés, Soleá Morente, The New Raemon, Mourn, Victor Coyote, Cariño, Apartamentos Acapulco, La Estrella de David, Las Odio, Chelsea Boots, Betacam, Candeleros, Hickeys, Albany y Confeti de Odio estarán en la edición de este año.

En lo referente a la zona gastro, según la organización, este año «se traslada a una zona más espaciosa donde habrá un escenario y se aumentará el número de foodtrucks». Escenarios como el de Alma Atlántica o Paco & Lola están patrocinados por reconocidas bodegas de la D.O. Rías Baixas.