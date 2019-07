La Federación de Asociaciones de Vecinos acusa al Ayuntamiento de engañarles

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia ha cargado contra el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento a los que ha acusado de estar engañándoles ya que, 7 meses después del comienzo del año, no han recibido las subvenciones correspondientes al convenio municipal lo que está provocando importantes problemas ya que han tenido que afrontar las fiestas en la mayoría de los barrios sin financiación y a día de hoy adeudan dinero a comercios y establecimientos locales.

La FAVPA acusa al ayuntamiento de estar dándoles largas justificándolo en que les falta documentación, sin embargo la federación asegura que las 10 asociaciones federadas han entregado y en tiempo y forma tanto las solicitudes como sus proyectos al consistorio y que la falta de financiación municipal provoca que hayan tenido que suspender o aplazar algunas actividades. La canntidad adeudada asciende a casi 85.000 euros en total y no comprenden como algunas otras asociaciones sociales ya han cobrado las subvenciones y sin embargo los vecinos no. Critican que la gestión y la burocracia municipal no puede crear estos problemas a los vecinos.