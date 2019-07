"Empieza a calar que somos parte de la fiesta y no un estorbo"

El CERMIN se define como el agente social de la discapacidad en Navarra. Está constituido por 13 asociaciones y 2 federaciones del sector. Entre sus objetivos, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y sensibilizar a la sociedad promoviendo la inclusión social y la lucha contra la discriminación de estas personas. También en fiestas tan universales como los Sanfermines.

ERRORES QUE SE REPITEN

Pese a las propuestas que el CERMIN lanza de forma constante, en los pasados sanfermines en Pamplona se han vuelto a repetir situaciones como que algunos baños para personas con movilidad reducida se han vuelto a emplear como almacenes; que se hayan vuelto a situar elementos de hormigón en pasos de peatones, lo que supone un importante riesgo para las personas ciegas; también la falta de accesibilidad de la aplicación móvil de San Fermín, de forma que, por ejemplo, las personas invidentes no tenían forma por sí solas de enterarse de informaciones tan sencillas de obtener en esa app como el recorrido de la Comparsa de Gigantes del día, según el ejemplo que ponía Mariluz Sanz, la presidenta del CERMIN. Otras cuestiones pendientes son la ampliación de espacios reservados a personas en sillas de ruedas: ya es una realidad en áreas como la plaza de los Fueros o la verbena de la plaza del Castillo pero no se explican como "si se ha podido hacer en dos espacios, no se puede hacer en otros lugares de la ciudad, como el Paseo de Sarasate o la plaza de la Cruz, espacios festivos con actividades como recitales de jotas o verbenas donde también se concentra población con problemas de movilidad.

NO SÓLO SOMBRAS

Pese a las barreras que siguen existiendo, el CERMIN también aplaude que este año por primera vez, el programa de San Fermín haya informado sobre los espacios reservados para personas con movilidad reducida, así como sobre el contenido adaptado para personas con discapacidad auditiva. Además la entidad subraya la buena disposición del ayuntamiento de Pamplona y de la Casa de Misericordia para poner a disposición de personas con discapacidad y sus familiares entradas para participar en diferentes actividades.Todos estos avances van calando en la sociedad, según los responsables del CERMIN, de forma que se va entendiendo que "las personas con discapacidad también forman parte de la fiesta y no son un estorbo" para su desarrollo. Este comité de entidades solicita al ayuntamiento de Pamplona que actúe con la previsión suficiente para acabar definitivamente con los problemas de accesibilidad en las fiestas de San Fermín.