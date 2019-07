La sonrisa txuri-urdin

Te recibe con una sonrisa de oreja a oreja. Y así está hasta que termina la entrevista. En cada pregunta. En cada respuesta. “Soy feliz”, proclama el nuevo inquilino del lateral izquierdo de la Real en el que se unen el presente y el futuro. Ya lo había avisado Jokin Aperribay al presentarlo, así que inevitablemente empezamos por ahí.

-¿Por qué sonríe todo el rato Aihen Muñoz?

Porque soy así, y me sale. Siempre he sonreído, siempre voy con una sonrisa en la cara, y me sale, no fuerzo nada, la verdad.

-La gente suele sonreír cuando algo le hace gracia o cuando es feliz..

Eso es. Y yo soy feliz en la Real. Para mí esto era un sueño y lo estoy intentando aprovechar al máximo. Por eso cada día lo doy todo y acabo con esta sonrisa.-Y después de haber llegado hasta aquí.

-¿Qué es lo siguiente?

Sobre todo consolidarme e intentar cada vez jugar más partidos, ser importante en el once. Seguir mejorando y creciendo.

-¿Con qué sueña Aihen Muñoz?

Jugar la Champions con la Real tiene que ser increíble. Ojalá ganar un título. Pero sobre todo estar aquí muchos años.

-¿Qué sería capaz de hacer por un título?

No lo se. Pero sí que soy de esas personas que le dan esos cruces y acepta apuestas un poco raras como cortarme el pelo. Pero primero que llegue, y si llega, lo hago, sin problema.

-¿Cómo recuerda su presentación con el primer equipo en Anoeta?

Nos sorprendió a todos. Sabíamos que habría gente, pero tuvieron que abrir alguna puerta más de la grada. Nos hizo mucha ilusión y nos hizo entender que la afición este año está ilusionada. Y no queremos por nada del mundo quitarles esa ilusión.