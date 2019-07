Desídia

La desídia té estes coses. El que està passant amb l'Albufera és un exemple paradigmàtic. El nivell d'aigua baixà tant que la fiscalia va obrir una investigació penal. Ara, els responsables del llac miren al d'enfront sense assumir cap responsabilitat. L'ajuntament, el propietari, mira a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per no fixar un cabdal ecològic; la Junta de Desaigüe, responsable del nivell d'aigua del llac, salva a la confederació i diu que la fiscalia no té ni idea. Els ecologistes posen una miqueta de trellat quan demanden un debat en profunditat que cal, això ho afegisc jo, des de la realitat i no des de l'ecologisme de saló. Eixe que veu tot allò verd com si fos intocable. I la Generalitat calla i somriu... Que respecten a la fiscalia, que ho miraran i estudiaran... Quina galtada per un govern que presumeix d'ADN ecologista.