Greenpeace cancela su escala en Vigo y el puerto los acusa de "desprestigiar a la flota pesquera"

Greenpeace no atracará finalmente el Rainbow Warrior en el Puerto de Vigo como inicialmente tenía previsto para el próximo miércoles 23 de julio, dentro de su campaña En marcha por el clima ante la que califican como una "actitud hostil" por parte del presidente portuario, Enrique López Veiga. El Puerto, que no podía rechazar el permiso de atraque del buque, les dio permiso para atracar en medio del muelle de O Berbés, en una zona, donde estaría rodeado de los barcos de pesca de altura, una ubicación que, denuncian desde la ONG no permitiría la visita al barco de los vigueses, entre otros problemas. En declaraciones a Radio Vigo Cadena SER, Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace España aseguró que "no atracamos en Vigo porque las condiciones que necesitábamos para poder desarrollar nuestro programa (un concierto, talleres para la ciudadanía, visitas guiadas por el barco y reuniones con representantes políticos) no estaban garantizadas" y negó que fuera por las declaraciones realizadas en la últimas semanas por López Veiga en donde llegó a calificar la actividad de la ONG cerca de terrorismo. Según Carballo, "no es que no entremos en vigo por las declaraciones de este señor, sino porque este señor que es quien tiene que garantizar que el amarre permite realizar las actividades en tiempo y forma para la población, no nos lo ha permitido".

Para el presidente del Puerto de Vigo, que visiten un puerto que defiende la lucha del cambio climático con iniciativas como la bluegrowth no es adecuado e insiste en condenar sus métodos. Enrique López Veiga, ha vuelto a acusar a esta entidad de llevar a cabo un "deterioro constante" de la actividad pesquera gallega y de "desprestigiarla".

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Vigo, López Veiga ha detallado que la entidad ecologista declinó este jueves el atraque que le había autorizado en la zona de O Berbés al entender que la ubicación consignada podría percibirse como una "provocación" hacia su buque. A ese respecto, el presidente del Puerto ha asegurado que los trabajadores del sector pesquero no habrían llevado a cabo acciones contra el barco de la organización y ha contrapuesto esta situación con el hecho de que miembros de la entidad realizasen "pintadas" vandálicas en barcos atracados en Vigo en 2011.

López Veiga ha remarcado asimismo el hecho de que la actividad pesquera gallega es "respetuosa" con el medioambiente y ha defendido que los controles de pesca llevados a cabo en Vigo se encuentran entre los "más severos" de la Unión Europea (UE).

Además, ha acusado a Greenpeace de señalar indirectamente a los palangreros de A Guarda como autores de prácticas de 'finning', consistentes en capturar a tiburones para cortarles las aletas y devolverlos al mar de nuevo. Sin embargo, defiende Greenpeace que los informes sobre las capturas de tiburón y el descenso en la población tiburones "no dejan lugar a dudas".

El presidente del puerto también ha recordado que ya había rechazado la invitación de Greenpeace para visitar el 'Rainbow Warrior', que busca concienciar contra el Cambio Climático, cuando se solicitó el atraque del buque debido a que el Puerto ya lleva a cabo iniciativas para extender la utilización de energías renovables en sus edificios en el marco de la estrategia Blue Growth.