Lapetra: "La salida de Soro podría ser cuestión de horas"

El Real Zaragoza disputará esta tarde a las siete su primer partido de pretemporada ante el Peña Ferranca F.C., eso sí, en el campo de Villaboya de Boltaña y no en Barbastro, como en un principio estaba previsto.

El mal estado del campo hizo que el cuerpo técnico rechazase jugar el partido en Barbastro, como en un principio estaba previsto. En su lugar, ambos equipos llegaron a un acuerdo para que este fuese trasladado a una nueva ubicación. En este caso, Boltaña. La Federación de Peñas del Real Zaragoza, por su parte, no dudó en emitir pronto un comunicado aclarando lo acontecido. En él, las peñas aumen toda la resposabilidad y piden disculpas por las molestias generadas.

Por su parte, el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, no ha querido perderse el entrenamiento matinal de los blanquillos y, en unas palabras a los medios, ha reconocido que, aunque la temporada pasada no fue todo lo bien que esperaban, ahora vuelven con la misma ilusión y las ganas de siempre. "Las temporadas todos las proyectamos en positivo y, por desgracia, esta última no ha sido así", ha explicado.

Lapetra confía en la plantilla que se está confeccionando, aunque esta contará, lo más probable, con la salida de Soro. Su salida, tal y como ha dicho el presidente, "es cuestión de horas". Eso sí, a la salida del canterano se podría unir la venta de otros jugadores, ya que, "las necesidades de caja del Real Zaragoza son importantes".

Por ahora habrá que esperar para ver los siguientes movimientos; pero lo que está claro es que el partido de esta tarde será la primera puesta a punto de los de Víctor Fernández de cara a la nueva temporada.