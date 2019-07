Ástrid Pérez "la situación del ayuntamiento de Arrecife es caótica e incluso surrealista"

La alcaldesa del ayuntamiento de Arrecife, Ástrid Pérez, ha afirmado que se ha encontrado el consistorio en una situación"caótica, yo diría incluso que surrealista" después de algo más de un mes de mandato, merced a su acuerdo de gobierno con el PSOE, Nueva Canarias y Somos Lanzarote.

Pérez asegura no obstante, en Hoy por Hoy Lanzarote, que en este corto espacio de tiempo han desbloqueado numerosas cuestiones como el servicio de Asistencia a Domicilio, o los baños de la playa del Reducto entre otras cuestiones. Señala que no puede afirmar cuándo se procederá a la reapertura al tráfico de la Avenida Marítima ya que "no había contrato para la compra de señalización" Aún así, espera que la apertura se haga lo antes posible.

Por otro lado, ha asegurado que tienen un déficit importante de técnicos "los últimos gobiernos no se han preocupado de no se han preocupado de cubrir las vacantes, hacer convocatorias públicas de empleo,...". En este sentido, añade que icluso se han encontrado bolsas de empleo caducadas por lo que han iniciado los trámites para que la reformulación de las mismas.

Respecto al Islote de la Fermina, ha manifestado su desconocimiento de cuándo finalizarán las obras que acometen allí los Centros de Arte, Cultura y Turismo con fondos FdCAN "CC planteaba que terminaban en mayo, estamos en julio y no han acabado". Añade que tendrán que firmar un convenio con el cabildo, ya que el islote es propiedad municipal, y respecto al uso "nuestra intención es que sea para todo el mundo, que todo el mundo pueda disfrutar de esa piscina pública"

Pacto autorizado y sin bola de cristal

La alcaldesa, también presidenta del PP en Lanzarote, ha asegurado que su acuerdo de gobierno con el PSOE en el cabildo conejero y con ese mismo partido, Nueva Canarias y Somos Lanzarote en el ayuntamiento de Arrecife fue autorizado por la dirección autónomica y la nacional de su partido a diferencia de lo ocurrido en La Palma "nosotros planteamos un acuerdo de gobierno con autorización de la dirección autonómica, no prohibido por la dirección nacional con lo cual la situación de Lanzarote es muy diferente a la que se produce en La Palma donde tanto la nacional como la autonómica prohibieron expresamente la moción de censura".

En cualquier caso y si en el futuro le ordenarán revertir el pacto, Ástrid Pérez ha afirmado que no sabe qué ocurriría "no tengo una bola de cristal, no lo sé, esto es política ¿quién le dice a usted que quienes estamos dentro de un mes fuera de los gobiernos no es el Partido Popular?".