Copas por limpieza

Ayer tomaron posesión los miembros del nuevo gobierno de Ángel Víctor Torres como estaba previsto. Más consejeros que consejeras. La mayoría con amplio perfil político y por supuesto también la mayoría con experiencia en la gestión de los servicios públicos en diferentes administraciones.

Será importante ahora conocer los miembros de la segunda y tercera línea del gobierno y el perfil técnico de los mismos. Aunque ya se sabe que el camino se demuestra andando. La sorpresa de ayer saltó cuando nos enteramos que teníamos dos gobiernos y dos consejeros por área. La novatada, no cesaron a los anteriores. Hoy quedará subsanado y a empezar a trabajar.

Pero no era de eso de lo que les quería hablar hoy. Hoy vamos a hablar mucho de turismo en el programa porque además estamos transmitiendo en directo desde "In The Market" el nuevo centro comercial de Puerto Rico del grupo Gloria Palace de la familia Mañaricua. Pero sobre este establecimiento habrá tiempo de contar también más tarde.

Hoy me quiero referir a las ofertas de dos establecimientos hoteleros de la isla de Tenerife que ofertan descuentos por evitar la limpieza. Es decir que sino quieres la limpieza de la habitación, te hacen descuentos en bebidas, llegan a dar 20 euros por día.

El sindicato CCOO ha puesto el grito en el cielo porque entienden que va a quitar empleo a las camareras de piso, trae por tanto precariedad, además de requerir un mayor esfuerzo de estas trabajadoras al acumularse la tarea en las salidas.

Parece evidente que el sindicato tiene razón, pero no solo por ello. La medida es inadecuada no solo porque perjudica a los trabajadores, perjudica al empleo, sino también porque perjudica a la marca y al destino. Así de sencillo. Quién quiera pagarse unas vacaciones sin la limpieza, para eso tiene el alquiler de viviendas vacacionales. Los hoteles deben dar servicio de hoteles y parece evidente que la limpieza es lo mínimo. Pero si encima hablamos de hoteles con hasta cuatro estrellas peor, ya que es patético y perjudica al resto de clientes y da una imagen que no sirve al destino.

Las empresas aducen que vienen vacas flacas y que sale más barato ofrecer bebida que pagar el costo del servicio de limpieza. Pero lo cierto es que Canarias debe tener unas mínimas normas turísticas, que las hay en forma de estándares de calidad, que no permitan este tipo de ofertas y parece que además es una competencia poco leal para el resto de empresas.

Si la única idea que tienen algunos para competir con otros mercados turísticos emergentes y de calidad, pero mucho más baratos que el nuestro es esta, quitar limpieza de habitaciones por bebidas, apaga la luz y vámonos.