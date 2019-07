El empresario de La Cubierta solicita dejar de hacer festejos taurinos en fiestas

El empresario propietario de la concesión de la plaza de toros de La Cubierta, Julio Torres, y encargado de realización de las corridas de toros y encierros durante las Fiestas Patronales de Leganés, quiere dejar de organizar festejos taurinos en esas fechas. Por eso, ha presentado en el Registro Municipal un escrito en el que solicita al gobierno local la modificación del pliego de la concesión administrativa, para que “se le libere de la obligatoriedad de hacer eventos taurinos” en fiestas, según ha contado a SER Madrid Sur el concejal de Festejos, Fran Muñoz.

La petición, según el edil, se ve con buenos ojos desde el Ayuntamiento, ya que ambas partes, asegura, quieren hacer otro tipo de actividades en fiestas. Muñoz afirma que la decisión del adjudicatario se debe a la escasa afluencia de público en las corridas taurinas de esos días, “cada vez menor” y confirma que se está trabajando “para que la modificación del pliego sea posible”, si no para este año, para el siguiente. El cambio, que se tiene que negociar, tendría que “pasar por Intervención y Patrimonio municipal para buscar un equilibrio económico” entre el coste de las actividades que realiza ahora y las que podría hacer después.

La intención, ha dicho Muñoz, es “recuperar la capacidad de organizar las Fiestas Patronales por parte de los ayuntamientos”. En lugar de corridas de toros, el Consistorio vería mejor conciertos musicales de altura, en La Cubierta y en lugar de encierros, actividades lúdicas infantiles, decía el concejal del área.

“Los Ayuntamientos tienen que recuperar la soberanía, lo que no es normal es que haya un contrato entre Ayuntamiento y un particular al que le obliguemos durante 75 años ha hacer lo que les gustaba a unos señores que gobernaban hace 20 años, esto es antiguo y no es democrático”.

Las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque en Leganés se celebran a mediados de agosto y en los últimos años han sido noticia polémicas relacionadas con los encierros o las corridas taurinas.