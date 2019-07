Aparatoso accidente sin heridos junto a la rotonda de La Llama

Dos vehículos, uno de ellos a elevada velocidad, han colisionado en la rotonda de la Llama y uno de ellos se ha visto desplazado unos 15 metros. El vehículo que se ha llevado la peor parte se ha subido a la acera y ha impactado contra la pared del edificio donde se ubica el Banco Santander.

El accidente se ha producido a las 7:30 de la mañana. Un vehículo proveniente de la calle Julián Ceballos y otro de la calle Fernando Arce han colisionado en la rotonda de la Llama, atravesando uno de ellos la valla de seguridad peatonal hasta impactar con la pared.

Afortunadamente, las dos conductoras de los vehículos no han resultado heridas, a pesar de la aparatosidad del accidente. Del mismo modo, al no haber peatones por la zona, no ha habido que lamentar daños personales.

En palabras del concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, ha sido clave que el accidente ocurriese a una hora tan temprana, pues de producirse a una hora más concurrida, hubiese ocasionado resultados graves “con total seguridad”, debido a la elevada velocidad a la que ha tenido lugar el accidente.